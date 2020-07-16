Концентрация нефтепродуктов в 5 раз выше нормы: в Одессе снова потек танкер Delfi

Борис Бондарь Происшествия 21:18, 16.07.2020 Обновлено: 21:19, 16.07.2020

Вблизи затонувшего танкера Delfi возле одесского пляжа "Дельфин" загрязнение нефтепродуктами превысило допустимую концентрацию в пять раз.

Об этом написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеваный. Вчера, 15 июля, работники Госэкоинспекции взяли пробы в воде вблизи затонувшего судна.

Анализ показал содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3.

Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, визуально напоминающую нефтепродукты и имеющую характерный запах. Общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.

Утром 16 июля спасательно-водолазная служба Одесского городского совета сообщила в Facebook, что обнаружила новую утечку нефтепродуктов возле танкера.

“Около 7:30 утра матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" путем зрительного наблюдения была замечена утечка нефтепродуктов из танкера "Delfi", потерпевшего бедствие возле пляжа "Дельфин", – сообщили водолазы.

Предварительная причина утечки нефтепродуктов – мощные порывы ветра, которые ослабили боновые крепления.

Чтобы загрязнение не распространялось дальше в море, инспекторы обработали поверхность воды 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.

Возле танкера Delfi водолазы обнаружили новую утечку нефти
(Facebook спасательно-водолазной службы Одесского горсовета)
Возле танкера Delfi концентрация нефтепродуктов превысила норму в 5 раз
(Facebook Андрея Малеваного)
Водолазы обнаружили в море утечку нефти с танкера Delfi
(Facebook спасательно-водолазной службы Одесского горсовета)

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