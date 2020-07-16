Концентрация нефтепродуктов в 5 раз выше нормы: в Одессе снова потек танкер Delfi
Вблизи затонувшего танкера Delfi возле одесского пляжа "Дельфин" загрязнение нефтепродуктами превысило допустимую концентрацию в пять раз.
Об этом написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеваный. Вчера, 15 июля, работники Госэкоинспекции взяли пробы в воде вблизи затонувшего судна.
Анализ показал содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3.
Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, визуально напоминающую нефтепродукты и имеющую характерный запах. Общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.
Утром 16 июля спасательно-водолазная служба Одесского городского совета сообщила в Facebook, что обнаружила новую утечку нефтепродуктов возле танкера.
“Около 7:30 утра матросами-спасателями коммунального учреждения "спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" путем зрительного наблюдения была замечена утечка нефтепродуктов из танкера "Delfi", потерпевшего бедствие возле пляжа "Дельфин", – сообщили водолазы.
Предварительная причина утечки нефтепродуктов – мощные порывы ветра, которые ослабили боновые крепления.
Чтобы загрязнение не распространялось дальше в море, инспекторы обработали поверхность воды 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекало горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу поручил чиновникам убрать затонувший танкер Delfi до 20 июля.
Из потерпевшего крушение у одесского пляжа "Дельфин" танкера-бункеровщика Delfi 15 июля снова вылилось горючее.