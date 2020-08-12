Конфликт с военными в Затоке: полиция назвала причины и показала видео

Конфликт в Затоке Одесской области с участием гражданских лиц, а также военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции произошел из-за невыполнения законных требований правоохранителей

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Одесской области. Также обнародовано видео инцидента (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

По данным правоохранителей, военнослужащие подошли к парню, чтобы проверить информацию о том, что у него есть нож, которым гражданин угрожал прохожему.

"Молодой человек, в свою очередь, отказался выполнить требования военнослужащих и начал проявлять агрессию. На помощь ему пришел старший товарищ, который вмешался в конфликт и нанес телесные повреждения полицейскому. Для того, чтобы остановить противоправные действия правонарушителя, гвардейцы применили спецсредства и физическую силу", – отметили в полиции.

Вечером 12 августа 27-летнему правонарушителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

В отношении другого участника конфликта сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Затока Одесской области между двумя мужчинами, полицейскими и нацгвардейцами произошел конфликт с применением спецсредств.