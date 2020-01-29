Главная Новости
29 января • обновлено в 14:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Китайский коронавирус в Одессе: власти озвучили план действий

526
Читать материал на украинском

В Одессе готовятся во всеоружии встретить китайский коронавирус. Особое внимание уделят промрынку "7 километр" и людям, которые в последние дни прибыли в город и область из Китая и стран, где были зарегистрированы случаи заболевания. В частности, будут проводить ежедневный медосмотр китайских студентов, которые учатся в одесских ВУЗах.

Об этом 29 января шла речь на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - передает Odessa.online.

Новости
Новый коронавирус: Китай первым опубликовал полный геном коронавируса

В больницах пообещали проводить дополнительное обследование пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ на наличие опасной инфекции.

Также в аэропорту, портах и других пограничных пунктах пропуска будет осуществлен дополнительный контроль граждан, которые прибывают из стран, где был зафиксирован коронавирус.

"Необходимо, чтоб были в достатке антисептики, бактериальные излучатели и тепловизоры. Все это должно быть в аэропорту, портах, в местах массового скопления людей, в медучреждениях, а также на крупнейшем рынке "7-й километр", – сказал вице-губернатор Одесской области Денис Ванаш.

Кроме того, чиновники развенчали миф о том, что инфекция может передаваться через почтовые посылки.

"Вирус достаточно неустойчивый, поэтому через посылки невозможна его передача", – заявила и.о. директора департамента охраны здоровья Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан.

Китайский коронавирус в Одессе: власти озвучили план действий

Китайский коронавирус в Одессе: власти озвучили план действий

odessa.online

Китайский коронавирус в Одессе: власти озвучили план действий

Китайский коронавирус в Одессе: власти озвучили план действий

odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который пришел из Китая, зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах, куда зачастую отправляются отдыхать украинцы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги