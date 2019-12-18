Казалось, все рухнуло: спасатель рассказал страшные детали пожара в колледже Одессы

Пожарный Артем Щербаков, принимавший участие в тушении масштабного пожара в одесском колледже 4 декабря, поделился страшными подробностями трагедии.
Герой-спасатель, уже две недели прикованный к больничной койке, заявил, что пожар был самым ужасным на его памяти. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Многое усложняло нашу работу в колледже: почти четырехметровая высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, значительная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди кричали из окон, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехступенчатой лестницы, были вынуждены использовать еще и штурмовую", – рассказал он.
Спасатель Артем Щербаков
Facebook Ирины Назарчук
Спасатель добавил, что как только он поднялся на последнюю ступеньку перед лестничной площадкой на верхнем этаже, как целый лестничный пролет рухнул вместе с ним от невыносимого жара.
"Казалось, рухнуло вообще всё, камни летели отовсюду", – вспоминает он.
Неделю спасатель провел в реанимационном отделении.
Спасатель Артем Щербаков
Facebook Елены Щербаковой
Спасатель Артем Щербаков с супругой
Facebook Елены Щербаковой
В настоящее время спасатель переведен в палату нейрохирургического отделения. Там он еще немало времени должен провести, лежа в одном положении. Когда его выпишут из госпиталя, врачи сказать не берутся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
В полиции назвали основную версию трагедии: неисправность электропроводки.
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