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18 декабря • обновлено в 11:42
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/ Происшествия

Казалось, все рухнуло: спасатель рассказал страшные детали пожара в колледже Одессы

1.2т
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Пожарный Артем Щербаков, принимавший участие в тушении масштабного пожара в одесском колледже 4 декабря, поделился страшными подробностями трагедии.

Герой-спасатель, уже две недели прикованный к больничной койке, заявил, что пожар был самым ужасным на его памяти. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Многое усложняло нашу работу в колледже: почти четырехметровая высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, значительная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди кричали из окон, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехступенчатой лестницы, были вынуждены использовать еще и штурмовую", – рассказал он.

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Спасатель Артем Щербаков

Спасатель Артем Щербаков

Facebook Ирины Назарчук

Спасатель добавил, что как только он поднялся на последнюю ступеньку перед лестничной площадкой на верхнем этаже, как целый лестничный пролет рухнул вместе с ним от невыносимого жара.

"Казалось, рухнуло вообще всё, камни летели отовсюду", – вспоминает он.

Неделю спасатель провел в реанимационном отделении.

Спасатель Артем Щербаков

Спасатель Артем Щербаков

Facebook Елены Щербаковой

Спасатель Артем Щербаков с супругой

Спасатель Артем Щербаков с супругой

Facebook Елены Щербаковой

В настоящее время спасатель переведен в палату нейрохирургического отделения. Там он еще немало времени должен провести, лежа в одном положении. Когда его выпишут из госпиталя, врачи сказать не берутся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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