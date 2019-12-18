Казалось, все рухнуло: спасатель рассказал страшные детали пожара в колледже Одессы

Пожарный Артем Щербаков, принимавший участие в тушении масштабного пожара в одесском колледже 4 декабря, поделился страшными подробностями трагедии.

Герой-спасатель, уже две недели прикованный к больничной койке, заявил, что пожар был самым ужасным на его памяти. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Многое усложняло нашу работу в колледже: почти четырехметровая высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, значительная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди кричали из окон, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехступенчатой лестницы, были вынуждены использовать еще и штурмовую", – рассказал он.

Спасатель Артем Щербаков Facebook Ирины Назарчук

Спасатель добавил, что как только он поднялся на последнюю ступеньку перед лестничной площадкой на верхнем этаже, как целый лестничный пролет рухнул вместе с ним от невыносимого жара.

"Казалось, рухнуло вообще всё, камни летели отовсюду", – вспоминает он.

Неделю спасатель провел в реанимационном отделении.

Спасатель Артем Щербаков Facebook Елены Щербаковой

Спасатель Артем Щербаков с супругой Facebook Елены Щербаковой

В настоящее время спасатель переведен в палату нейрохирургического отделения. Там он еще немало времени должен провести, лежа в одном положении. Когда его выпишут из госпиталя, врачи сказать не берутся.

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