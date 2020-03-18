Карантин в Одессе: закрытые вокзалы, бойкот маршруток и споры в сети из-за коронавируса

В Одессе из-за карантина прекратили работу все вокзалы. Около половины маршруток не выехали на рейсы. Об этом сообщили на сессии Одесского горсовета (чтобы увидеть фото, доскролльте страницу до конца).

Вот перечень рейсов, которые сегодня не вышли на маршруты: "Севертранс" (отсутствует на маршрутах 65% автобусов), "Турист" (30%), "Віраж" (35%), "Швидкі Автобусні Маршрути" (30%), "Авторух Сервіс" (35%), "АТП Кіностудія" (30%), "Автотранс-Україна" (40%), "Страс Транс" (40%), "Гленкор-ЮГ" (20%).

Тем не менее, Одесса продолжает жить в обычном ритме: супермаркеты работают, электротранспорт тоже.

Единственное, что остановились стройки в элитных районах города – рабочие не могут добраться к своим местам из пригородов.

В соцсетях некоторые одесситы возмущаются и пишут, что в общественном транспорте люди ездят без масок и маршрутки переполнены.

Карантин в Одессе Александр Николаевич Тимаков/Facebook

Карантин в Одессе Виктория Викторова/Facebook

Карантин в Одессе Odessa.online

Карантин в Одессе. Автовокзал Odessa.online

Карантин в Одессе. Автовокзал Odessa.online

Карантин в Одессе. Автовокзал Odessa.online

Карантин в Одессе. Автовокзал Odessa.online

Карантин в Одессе. Сессия горсовета Odessa.online

Карантин в Одессе. Сессия горсовета Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Глава государства призвал всех граждан строго соблюдать правила карантина, введенного в стране.

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