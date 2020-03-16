16 марта в Одессе ожидают прибытие первых 50 тестов для определения заболеваемости на коронавирус. Об этом стало известно на аппаратном совещании в горсовете.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе пока нет ни одного теста на коронавирус.

По словам заместителя главы горздрава Надежды Гончаренко, уже сегодня ожидается прибытие 50 тестов, которые заказала за свой счет детская поликлиник №6. Еще 100 тестов прибудут в ближайшее время,– сказала чиновница.

В свою очередь мэр Труханов отметил, его решение о всеобщем карантине носит рекомендательный характер: это касается фитнес-клубов, магазинов, ресторанов и кафе.

"Это решение не далось нам легко, но вчера, в 23:00, мы его приняли. Сейчас началась весна, люди потянулись на природу, в тренажерные залы, торговые центры, а это все места массового скопления людей. Никакой паники, не нужно паники, но давайте вместе попробуем предупредить и не допустить прихода этой болезни. Мы знаем, что в тех странах, где введены жесткие меры, случаев коронавируса в разы меньше", – сказал Геннадий Труханов.

Карантин в Одессе: в городе до сих пор нет тестов на коронавирус odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 16 марта, в Одессе решили закрыть все заведения общественного питания, развлекательные центры и непродуктовые магазины в связи с карантином в Украине из-за вспышки коронавируса.

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