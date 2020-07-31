Известный одесский блогер перерезал себе горло на суде

Известный одесский блогер Станислав Домбровский перерезал себе горло прямо во время судебного заседания.

Как передает Telegram-канал PavlovskyNews, таким образом 41-летний мужчина выступил против президента Украины Владимира Зеленского.

Блогер заявил, что против него власть якобы сфабриковала уголовное дело после того, как он ночью приехал защитить друга против десяти людей.

Домбровский при этом заявил, что якобы ничего противозаконного не совершал. Блогер уверен, что его преследуют из-за того, что он регулярно критикует президента.

По данным источника, суд приговорил Домбровского к двум месяцам пребывания в СИЗО. Во время заседания он перерезал себе горло, но кровь ему удалось остановить. Сейчас он в больнице, откуда записал видео с комментарием своего поступка.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика. Кадры 18+

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине убили семью бизнесменов. Жертвам перерезали горло после того как застрелили их.