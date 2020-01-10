Изнасилование школьницы под Одессой: стало известно, что грозит подозреваемому

На Одесщине суд отправил под стражу 24-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Преступление произошло в Окнянском районе области 4 января.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По версии следствия, злоумышленник, угрожая убийством, избил и изнасиловал школьницу, предварительно заманив ее к себе домой. Мужчина и девочка перед этим вместе пили пиво.

24-летнему подозреваемому, который ранее уже был осужден за изнасилование, грозит до 12 лет тюрьмы.

Изнасилование 14-летней девочки под Одессой: что грозит подозреваемому uezd.com.ua (Иллюстрация)

Как сообщал OBOZREVATEL, об изнасиловании несовершеннолетней в полицию сообщила старшая сестра девочки.

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