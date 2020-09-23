Избиение двухлетнего ребенка в Одессе: очевидцы рассказали, что мать угрожала зарезать сына

В Одессе мать, избившая до сотрясения мозга своего двухлетнего сына, угрожала зарезать его.

Свидетелям ее агрессии стали случайные прохожие, они рассказали подробности происшествия, пишет ТСН.

Когда двухлетнего Марка доставили в больницу, медики сделали рентген головы, поскольку ребенок ударился ею об асфальт.

"Он был периодически вялый, периодически беспокоен, плохо шел на контакт. У него были признаки сотрясения головного мозга. Осмотрели и диагноз подтвердился", – рассказал заведующий отделением нейрохирургии областной детской больницы Игорь Ющак.

По словам очевидцев, мальчик играл на детской площадке, а его мать в это время находилась в баре. Там она просидела весь день, а под вечер внезапно выбежала из заведения и набросилась на сына.

"Била она его ногой по спине. Говорила: "Я убью его сейчас, я его зарежу"", – вспоминает продавщица из соседней лавки.

Взрослые, которые находились неподалеку, вмешались в ситуацию, вызвали скорую и полицию, а мать до приезда правоохранителей удерживали охранники одного из магазинов.

"Мама была в состоянии какого-то влияния, наркотиков или алкоголя. Каких именно покажет экспертиза, но состояние ее назвать адекватным я не могу", – отметил заместитель начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Полиция открыла уголовное производство и связалась с социальными службами. Там рассказали, что женщине 39 лет, она приехала в Одессу из другого города, живет с сожителем, а Марк – ее единственный ребенок.

В соцслужбе уточнили, что не намерены возвращать сына матери. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

За два дня, пока Марк находился в больнице, мать ни разу не проведала его. Мальчик также не говорит о ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября стало известно, что в Одессе мать на глазах у десятков прохожих избила своего ребенка. Мальчика 2,5 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга тогда доставили в больницу.