Из затонувшего в Одессе танкера Delfi снова вылилось горючее

Борис Бондарь Происшествия 18:07, 15.07.2020 Обновлено: 18:24, 15.07.2020

Из потерпевшего крушение у одесского пляжа "Дельфин" танкера-бункеровщика Delfi 15 июля снова вылилось горючее.

Об этом сообщила администрация Одесского морского порта в Facebook. Работники Одесского филиала ГП АМПУ и инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области зафиксировали небольшое пятно возле судна.

Специалисты предположили, что загрязнение связано с ослаблением бонового крепления из-за неблагоприятных метеорологических условий в минувшие сутки, а именно сильного ветра.

Для локализации пятна представители судовладельца предприняли ряд мероприятий: обработали поверхность морской воды сорбентом (около 100 литров), зафиксировали и закрепили боновое заграждение.

На данный момент загрязнение удалось локализовать полностью.

Возле затонувшего танкера Delfi зафиксировали нефтяное пятно
(Думская)
Новое загрязнение возле судна Delfi оперативно локализовали
(Facebook администрации Одесского порта)

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