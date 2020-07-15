Из затонувшего в Одессе танкера Delfi снова вылилось горючее
Из потерпевшего крушение у одесского пляжа "Дельфин" танкера-бункеровщика Delfi 15 июля снова вылилось горючее.
Об этом сообщила администрация Одесского морского порта в Facebook. Работники Одесского филиала ГП АМПУ и инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области зафиксировали небольшое пятно возле судна.
Специалисты предположили, что загрязнение связано с ослаблением бонового крепления из-за неблагоприятных метеорологических условий в минувшие сутки, а именно сильного ветра.
Для локализации пятна представители судовладельца предприняли ряд мероприятий: обработали поверхность морской воды сорбентом (около 100 литров), зафиксировали и закрепили боновое заграждение.
На данный момент загрязнение удалось локализовать полностью.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекало горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу поручил чиновникам убрать затонувший танкер Delfi до 20 июля.