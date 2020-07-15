Инспектора ювенальной превенции в Одессе заподозрили в изнасиловании девочки

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору ювенальной превенции в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщается на сайте ГБР, речь идет о сотруднике Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы.

По данным ведомства, несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в январе, когда ее мать обратилась в полицию из-за исчезновения дочери после конфликта. Правоохранители провели тогда с девушкой беседу, а на мать составили админпротокол.

В ГБР уточнили, что 11 февраля инспектор заставил девочку поехать к нему домой, где изнасиловал ее. Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать об этом своему учителю и тот убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне во Львове задержали парня, который в парке изнасиловал 12-летнего мальчика.