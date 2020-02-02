Иномарка всмятку: авто влетело в стену в Одессе. Фото

В Одессе иномарка на огромной скорости влетела в стену дома. Водитель погиб на месте.

Авария случилась ночью 2 февраля на улице Известковой, пишет Odessa.online (чтобы просмотреть доскролльте страницу до конца).

Около 00:30 на улице Известковой, 52 автомобиль Audi на огромной скорости не вошел в поворот и врезался в стену. Водитель-гонщик погиб мгновенно. Его тело спасателям пришлось вырезать с помощью специальной техники.

Подробности трагедии выясняются.

Иномарка всмятку: авто влетело в стену в Одессе odessa.online

Иномарка всмятку: авто влетело в стену в Одессе Патрульная полиция Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января под Одессой в районе села Новоселовка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "скорой" помощи и легкового автомобиля. Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. В результате аварии погиб врач, находившийся за рулем "скорой".

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