Легковушка сбила двух женщин в Одессе, одна - погибла на месте: подробности ДТП

В Одессе легковой автомобиль сбила двух женщин, одна из которых погибла. Авария случилась вечером на неосвещенной дороге.

Как сообщили OBOZREVATEL в Патрульной полиции Одесской области, ДТП произошло 28 ноября около 18 часов на улице Балтская дорога.

В Одессе сбили двух женщин, одну - насмерть (иллюстрация) volynonline.com

Водитель автомобиля Opel Omega совершил наезд на двух пешеходов, вышедших в темноте на проезжую часть. В результате 55-летняя женщина погибла на месте, а ее 58-летняя спутница была доставлена в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 28 ноября густой туман в Одесской области стал причиной череды ДТП в районе 460-го км трассы Киев-Одесса. Известно о нескольких серьезных авариях в районе Клеверного моста. В одной одновременно столкнулись 11 автомобилей, а всего в ДТП попали 17 авто. В результате один человек погиб, еще трое были госпитализированы.

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