Хотят списать "по психушке": под Одессой назревает новый скандал с избитой военной

Коррупционный скандал в воинской части под Одессой получил продолжение. Избитая сослуживицей рядовая Наталья Кулиш заявила, что ее выгоняют из госпиталя в санаторий под предлогом необходимости лечения неврастении, а обещанный перевод на другое место службы не состоялся.

Об этом сообщила Украинская служба информации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам рядовой, ее заставляют подписать направление на психиатрический осмотр, а в случае отказа, ее выпишут из госпиталя и она должна будет вернуться на службу в ту самую часть А-3438 в селе Красноселка Лиманского района.

"Хотят списать "по психушке". Неврастения – это неадекватный человек. Могут приписать любой диагноз. И ты ничего потом не докажешь. Из нормального человека можно дурака сделать за два счета", – сказала Кулиш.

Рядовая сообщила также, что руководство части изменило ее характеристику для перевода. В первоначальном варианте документа ее описывали с положительной стороны. В новом все не так.

"Эта положительная характеристика шла с документами на перевод, они же в итоге положили плохую характеристику. Могут написать, что неадекватная, плохо себя вела, не выполняла свои обязанности", – заявила Кулиш.

По словам рядовой, ее рапорты и заявления в Военную прокуратуру и министру обороны Андрею Загороднюку остались без ответа.

В свою очередь, начальник пресс-службы оперативного командования "Юг" Виталий Соколенко сообщил журналистам, что Наталью Кулиш обязательно переведут в другую часть для прохождения службы и соответствующие документы готовятся, но ситуацию с диагнозом рядовой комментировать отказался.

Отметим, что по факту неуставных отношений в части А-3438 открыто уголовное производство.

Наталья Кулиш usionline.com

Характеристика Натальи Кулиш usionline.com

Направление на психиатрический осмотр usionline.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рядовой солдат Наталья Кулиш заявила, что инцидент произошел 14 декабря. Несмотря на то, что это была суббота, ее якобы вызвали на работу сослуживцы и назначили встречу в парке. Там, как утверждает Кулиш, одна из коллег сильно ударила ее в лицо и толкнула. После этого ей выбили несколько передних зубов. По словам пострадавшей, ее избили из-за того, что она открыто возмутилась коррупцией в ее части. Затем женщина раскрыла детали конфликта и заявила, что свидетелем избиения стал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев.

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