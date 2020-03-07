Полицейских из Одессы подозревают в похищении женщины, у которой они вымогали крупную сумму денег. Копы являются сотрудниками Малиновского отдела полиции Одессы.

Со ссылкой на собственные источники в прокуратуре об этом пишет Dumskaya.

По данным следствия, 5 марта капитан полиции Константин П., старший лейтенант Алексей Г. и лейтенант Олег М. похитили 30-летнюю одесситку Кристину П. и целый час возили по городу. вымогая крупную сумму.

Похищение произошло поздним вечером возле дома № 70/1 на улице Филатова. Девушку затолкали в иномарку, принадлежащую одному из похитителей, заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками. От жертвы преступники начали требовать 10 тысяч долларов за не привлечение к ответственности – якобы, девушка торговала наркотиками. Покатав ее по городу некоторое время, похитители ничего не добились, выбросили жертву из машины и скрылись. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. Преступников быстро нашли и задержали.

В отделе ведется служебная проверка. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных мотивов группой лиц), Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе задержали копов, похитивших женщину (иллюстрация) antikor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, одесскому полицейскому, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, грозит до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

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