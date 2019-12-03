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3 декабря • обновлено в 20:34
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Хотела убить младенца: суд в Одессе принял неожиданное решение по горе-матери. Фото

1.2т
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Суворовский районный суд Одессы 3 декабря освободил из-под стражи 33-летнюю жительницу области, которую подозревают в попытке убийства своего 5-месячного сына.

Судья принял решение на время следствия отпустить женщину под личное обязательство. Также она может видеть своего ребенка, но только в присутствии персонала Одесской областной больницы, где находится мальчик. Об этом сообщает usionline.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По словам подозреваемой, ее оклеветала соседка по палате и она не хотела задушить своего ребенка подушкой. Тем не менее, что пила в тот вечер водку, не отрицает.

Хотела убить грудного сына: одесский суд освободил подозреваемую

Хотела убить грудного сына: одесский суд освободил подозреваемую

usionline.com

Хотела убить грудного сына: одесский суд освободил подозреваемую

Хотела убить грудного сына: одесский суд освободил подозреваемую

usionline.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пьяная мать едва не убила новорожденного в одесской больнице. Женщина в ближайшем магазине купила бутылку водки и выпила ее в больничной палате. В это время ее сын начал плакать. Чтобы он не мешал, женщина накрыла лицо малыша подушкой.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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