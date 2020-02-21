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21 февраля • обновлено в 13:15
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Хотел покататься: в Одессе ребенок угнал авто и уснул. Фото и видео

1.3т
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В Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль Nissan, чтобы покататься. Копы нашли ребенка спящим в машине в пяти кварталах от места преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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29-летний владелец авто объяснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Малолетний угонщик уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции. Ранее его ловили на кражах. Так как 12-летний ребенок не достиг возраста, после которого настает уголовная ответственность, его будут перевоспитывать.

Хотел покататься: в Одессе ребенок угнал авто и уснул

Хотел покататься: в Одессе ребенок угнал авто и уснул

od.npu.gov.ua

Хотел покататься: в Одессе ребенок угнал авто и уснул

Хотел покататься: в Одессе ребенок угнал авто и уснул

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе школьники решили бороться с водителями неправильно припаркованных автомобилей. Причем, делают это довольно агреcсивно.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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