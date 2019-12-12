Хаос и безответственность: появились новые фото из сгоревшего в Одессе колледжа до трагедии

В сети появились фотографии помещений сгоревшего одесского колледжа экономики, которые были сделаны незадолго до пожара. На них видно, что колледж был оборудован простыми датчиками дыма. Впрочем, неизвестно, были ли они вообще подключены.

Эксперты утверждают, что даже такая система оповещения минимальной стоимости, если бы была исправна и включена, могла дать людям бесценные минуты на спасение жизней. Соответствующие фото и выводы опубликованы на странице одесского общественника Владислава Балинского (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Последствия пожара в одесском колледже ГСЧС Украины

"Фотография – этого года. Ключевой момент здесь – это подтверждение того, что противопожарная сигнализация в колледже все же была. Была ли она рабочей или выполняла функцию "замыливания" глаз, неизвестно. Однако даже одного подобного датчика на коридор (СПД-3.2 ценой в 135 грн), простейшей централи (Лунь, Satel, ценой в 1500 грн) и светозвукового сигнализатора за 500 гривен с выводом на центральный пульт ГСЧС хватило бы, чтобы вовремя оповестить людей и службы о начале пожара. На горе родных и близких, даже эти столь необходимые гроши растащились по карманам чиновников", – отметил Балинский.

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