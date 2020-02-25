Обыск по месту жительства активистов "Украинского киберальянса" связан с уголовным производством по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы аэропорта Одессы.

В ходе обысков 25 февраля будет изъято техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области

Хакеры взломали компьютеры аэропорта в Одессе Facebook "Украинского Киберальянса"

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2019 года.

Правонарушение квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи").

Отметим, что согласно тексту постановлению суда об обыске, которое размещено на странице в Facebook украинского журналиста, основателя InformNapalm Романа Бурко, подозреваемым вменяется в вину то, что они "несанкционированно разместили на табло Одесского аэропорта фотографию девушки и надпись Fuck you Gretta".

В полиции отметили, что такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Постановление суда об обыске у активистов "Украинского Киберальянса" Facebook Roman Burko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе поймали студента-хакера, мечтавшего о миллионах.

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