"Господи, спаси всех!" Выжившая студентка рассказала страшные подробности о пожаре в Одессе

Студентка одесского колледжа, в котором произошел масштабный смертельный пожар, поделилась подробностями трагедии.

Видео ее рассказа опубликовано в Facebook-группе "Подслушано Одесса". Девушка рассказала, что в тот день первая пара была на пятом этаже. На перемене студенты спустились на четвертый этаж, где была преподавательница и еще пять человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

"Когда началась пара, мы услышали, как будто пробежало много людей, которые кричат. Я сначала подумала, что это как во время перемены дети просто бегают. Я вышла в коридор и увидела дым, который шел с третьего этажа. Забежала в кабинет и говорю: "У нас пожар!". Преподаватель выбежала и сказала: "Мы горим!". Она сказала взять вещи и выйти, чтобы попробовать как-то выбраться", – вспомнила девушка.

Пожар в колледже в Одессе

Студенты взяли свои вещи и попытались выбраться из здания. Когда они спускались по лестнице, то было очень жарко и черный дым окутал третий этаж. Они решили вернуться обратно в кабинет и закрыть плотно двери. При этом преподавательница позвонила в пожарную службу, чтобы их спасли.

Студенты заметили, что через двери начал просачиваться черный едкий дым. Одна из студенток начала паниковать, она открыла окно и хотела выпрыгнуть из него, но ее схватили за ноги и сказали, что не нужно этого делать.

Изначально люди ждали помощи, но дым начал все больше заполнять кабинет. При этом в кабинете было сложно дышать. Студенты взяли воду полили свои шапки и начали дышать через них.

"Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти", – рассказала девушка.

Позже она увидела через окно пламя, которое шло с третьего этажа. Один студент предложил вылезти в окно, чтобы их увидели. Они держали парня за ноги. Но под их окнами не было никого, были спасатели, которые тушили пожар, но машин с лестницами не было.

Девушка хотела позвонить и попрощаться с мамой, но из-за дыма в телефоне ничего невозможно было рассмотреть.

В этом момент подъехала машина с лестницей, по которой спустились студенты. Последней из кабинета выбралась преподавательница. Когда все уже были на улице, то загорелся четвертый этаж.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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