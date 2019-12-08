"Господи, спаси всех!" Выжившая студентка рассказала страшные подробности о пожаре в Одессе

Студентка одесского колледжа, в котором произошел масштабный смертельный пожар, поделилась подробностями трагедии.
Видео ее рассказа опубликовано в Facebook-группе "Подслушано Одесса". Девушка рассказала, что в тот день первая пара была на пятом этаже. На перемене студенты спустились на четвертый этаж, где была преподавательница и еще пять человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).
"Когда началась пара, мы услышали, как будто пробежало много людей, которые кричат. Я сначала подумала, что это как во время перемены дети просто бегают. Я вышла в коридор и увидела дым, который шел с третьего этажа. Забежала в кабинет и говорю: "У нас пожар!". Преподаватель выбежала и сказала: "Мы горим!". Она сказала взять вещи и выйти, чтобы попробовать как-то выбраться", – вспомнила девушка.
Пожар в колледже в Одессе
Студенты взяли свои вещи и попытались выбраться из здания. Когда они спускались по лестнице, то было очень жарко и черный дым окутал третий этаж. Они решили вернуться обратно в кабинет и закрыть плотно двери. При этом преподавательница позвонила в пожарную службу, чтобы их спасли.
Студенты заметили, что через двери начал просачиваться черный едкий дым. Одна из студенток начала паниковать, она открыла окно и хотела выпрыгнуть из него, но ее схватили за ноги и сказали, что не нужно этого делать.
Изначально люди ждали помощи, но дым начал все больше заполнять кабинет. При этом в кабинете было сложно дышать. Студенты взяли воду полили свои шапки и начали дышать через них.
"Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти", – рассказала девушка.
Позже она увидела через окно пламя, которое шло с третьего этажа. Один студент предложил вылезти в окно, чтобы их увидели. Они держали парня за ноги. Но под их окнами не было никого, были спасатели, которые тушили пожар, но машин с лестницами не было.
Девушка хотела позвонить и попрощаться с мамой, но из-за дыма в телефоне ничего невозможно было рассмотреть.
В этом момент подъехала машина с лестницей, по которой спустились студенты. Последней из кабинета выбралась преподавательница. Когда все уже были на улице, то загорелся четвертый этаж.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Впоследствии в городе провели акцию "Халатность убивает".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.