"Горят от старости!" Под Одессой активисты устроили огненный протест. Фото

В Одесской области активисты сожгли автомобили на еврономерах. В районе села Кучурганы владельцы таких авто устроили масштабный протест в надежде достучаться до парламента и президента, который обещал отсрочить введение штрафов.

Автовладельцы жгут свои машины на границе с Молдовой возле села Кучурганы, потому что именно там находится таможенный пункт пропуска, который, по мнению активистов, является “рассадником” коррупции при растаможке ввозимых в Украину автомобилей на еврономерах, сообщается на Facebook-странице организации “Авто Евро Сила”.

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Отмечается также, что параллельно акция протеста проходит под стенами Верховной Рады в Киеве. Митингующие призывают народных избранников принять решение об отсрочке штрафов, которые начнут вводить с нового года.

Сжигание авто под Одессой – это шаг отчаяния автовладельцев, которые не хотят быть оштрафованными.

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Под Одессой активисты устроили огненный протест Facebook Натальи Ташогло

Напомним, 22 сентября 2019 года вступил в силу Закон об отсрочке штрафов за авто на еврономерах до 31 декабря этого года. За просрочку временного ввоза до десяти дней водителям грозил штраф 5100 грн, а более чем за 30 дней – 170 тыс. грн, или конфискация авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее член общественной организации "Авто Евро Сила" в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину. Она записала видеообращение, которое выложила на своей странице в Facebook, на фоне горящего авто. Женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты 2342 и 2345, которые должны урегулировать вопросы растаможки машин.

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