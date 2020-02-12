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12 февраля • обновлено в 20:55
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Город не впечатлил: из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь. Видео

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В Одессе из зоопарка сбежал конь, которого работники зверинца, как ни пытались, не смогли поймать. Погуляв по расположенному рядом парку и проголодавшись, конь, как ни в чем не бывало, вернулся "домой" сам.

Фотографии и видео гарцующего по парковым аллеям животного выложил на своей Facebook-странице одессит Владимир Самайчук (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Из зоопарка через стройку сбежала лошадь. После безуспешных , со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно", – сообщил автор публикации.

Из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь

Из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь

Facebook Владимира Самайчука

Из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь

Из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь

Facebook Владимира Самайчука

Из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь

Из зоопарка Одессы сбежала привередливая лошадь

Facebook Владимира Самайчука

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесское управление Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля оштрафовало на 8,5 тыс. грн хозяйку уродливого строения, которое появилось во дворе на улице Унспенской, 42. В сети его прозвали "избушка на курьих ножках".

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