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15 декабря • обновлено в 22:48
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Гоп-стоп: у одесской пенсионерки на улице отобрали 18 тысяч долларов

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В Одессе среди бела дня ограбили пожилую женщину, отобрав у нее сумку, в которой находилось 18 тысяч долларов.

Инцидент произошел накануне в частном секторе Малиновского района. На одесситку напали двое молодых людей в куртках с капюшонами. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале 7 телеканала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У пенсионерки в Одессе отобрали 18 тысяч долларов (иллюстрация)

У пенсионерки в Одессе отобрали 18 тысяч долларов (иллюстрация)

svidok.info

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Шустрый вор из Одессы стал звездой сети: видео ограбления

Грабители нагнали женщину у подъезда, брызнули ей в лицо из газового баллончика, а когда она упала на землю, то вырвали сумку и убежали.

Источники в полиции подозревают в преступлении людей из близкого круга пострадавшей, потому что преступники точно знали, что у женщины с собой будет крупная сумма денег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле банка произошло дерзкое ограбление: забрали сумку с 250 тысячами гривен.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы грабеж
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