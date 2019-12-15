Гоп-стоп: у одесской пенсионерки на улице отобрали 18 тысяч долларов

В Одессе среди бела дня ограбили пожилую женщину, отобрав у нее сумку, в которой находилось 18 тысяч долларов.

Инцидент произошел накануне в частном секторе Малиновского района. На одесситку напали двое молодых людей в куртках с капюшонами. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале 7 телеканала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У пенсионерки в Одессе отобрали 18 тысяч долларов (иллюстрация) svidok.info

Грабители нагнали женщину у подъезда, брызнули ей в лицо из газового баллончика, а когда она упала на землю, то вырвали сумку и убежали.

Источники в полиции подозревают в преступлении людей из близкого круга пострадавшей, потому что преступники точно знали, что у женщины с собой будет крупная сумма денег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле банка произошло дерзкое ограбление: забрали сумку с 250 тысячами гривен.

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