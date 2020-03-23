Гигантский пожар охватил популярный курорт под Одессой. Фото и видео

На курорте Затока под Одессой произошел большой пожар.

ЧП произошло в ночь на 23 марта в районе станции "Солнечная". Огонь охватил более тысячи квадратных метров, сообщает пресс-центр ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Крупный пожар в Затоке

В частности дотла сгорела одна из баз отдыха со вспомогательными строениями. Пожар был настолько мощным, что едкий дым окутал весь курортный поселок.

Подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова. Для ликвидации возгорания было задействовано 28 человек личного состав и 7 пожарных машин.

По имеющейся информации, предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации твердотопливного котла.

Крупный пожар в Затоке ГСЧС Украины

Крупный пожар в Затоке ГСЧС Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на спасателя во время пожара рухнул лестничный пролет. Фото и видео.

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