Одесские копы спасли из огня двух женщин и ребенка: видео героического поступка

Двоих женщин и ребенка спасли от смерти в огне одесские полицейские. Они прибыли на место происшествия раньше спасателей и не стали их дожидаться, а самостоятельно бросились на помощь жильцам пылающего дома.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, пожар вспыхнул в ночь на 29 ноября на втором этаже пятиэтажки в Суворовском районе Одессы.

Когда поступил сигнал о возгорании, патрульный экипаж оказался ближе всех к месту происшествия и сразу поспешил на помощь. Во дворе полицейских встретили взволнованные дети, сообщившие, что они успели выбежать из горящей квартиры, но там осталась их мать, которая пытается собрать ценности и документы.

Копы-герои вывели из пожара двоих женщин и ребенка Патрульная полиция Одесской области

Не дожидаясь спасателей, патрульные намочили шапки водой, чтобы не задохнуться, и бросились женщине на помощь. Несмотря на то, что квартира была практически полностью блокирована огнем, полицейским удалось попасть внутрь и вывести женщину из помещения.

К тому моменту весь дом был в дыму и патрульные услышали крики о помощи с верхних этажей, где задымление было наиболее сильным. Поднявшись на пятый этаж, они обнаружили в одной из квартир женщину с маленьким ребенком, которые находились в полубессознательном состоянии. Их также вывели на улицу, защитив от угара мокрыми тряпками.

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные полицейские Одессы 25 ноября спасли малолетнюю девочку с сахарным диабетом. К полицейским, патрулировавшим улицу Николаевская дорога, обратилась очень взволнованная женщина, сообщив, что у ее ребенка, страдающего сахарным диабетом, случился приступ, который может привести к диабетической коме, если ребенка оперативно не доставить домой за лекарствами.

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