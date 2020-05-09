Георгиевские ленты, драки и символика СССР: в Одессе на 9 мая прошли массовые беспорядки. Фото и видео

В субботу, 9 мая, в Одессе произошли нарушения общественного порядка, вследствие которых полиция составила админпротоколы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Одесской области, на празднования Дня победы над нацизмом нарушители вышли с запрещенной символикой (георгиевской лентой).

Также были выписаны штрафы за агрессивное поведение и нецензурную брань по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Издание "Думская" сообщает, что в Одессе на Аллее Славы "любители России" пытались сорвать праздник горожанам. Провокаторы выкрикивали лозунги о приходе "вежливых людей", оскорбляли полицейских и журналистов.

День победы над нацизмом в Одессе Думская

День победы над нацизмом в Одессе Думская

Так, несколько человек напали на журналистку Алену Балабу. Девушка пыталась помочь полицейским, которые требовали от одной из пришедших к памятнику Неизвестному матросу снять ленту, похожую на георгиевскую. В итоге Балабу избили и вырвали клок волос. Нападавшие задержаны и доставлены в отдел полиции.

Добавим, что на Аллее Славы, где расположен обелиск, а рядом захоронены павшие за Одессу герои, было много людей, которые возлагали цветы.

Одесситы возложили цветы к монументу Страна

Одесситы возложили цветы к монументу Страна

Одесситы возложили цветы к монументу Страна

Одесситы возложили цветы к монументу Страна

"Радио Свобода" пишет, что в Одессе проходил автопробег, который организовала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". На машинах были установлены флаги, напоминающие советские. В результате колонна автомобилей была заблокирована активистами на Одесском морском вокзале.

Автопробег в Одессе на 9 мая

После переговоров с полицией, которые продолжались более часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут. При этом с машин сняли политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Автопробег в Одессе на 9 мая

В полиции подтвердили, что автопробег был остановлен из-за запрета массовых мероприятий.

День победы над нацизмом в Одессе Думская

День победы над нацизмом в Одессе Думская

День победы над нацизмом в Одессе Думская

День победы над нацизмом в Одессе Думская

День победы над нацизмом в Одессе Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, "Партия Шария" 9 мая устроила автопробег в Киеве по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, несмотря на карантин из-за COVID-19.