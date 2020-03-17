Где купить защитные маски в Одессе: обнародован список аптек

Телеграм-канал одесской мэрии, который информирует о борьбе с коронавирусом, обнародовал список аптек, где можно купить защитные маски.

Медицинские марлевые маски в данный момент, в достаточном количестве, есть в муниципальных аптеках КП "Одесфарм". Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета. Вот адреса и телефоны аптек:

Аптека №1, ул. Мясоедовская, 32, (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03

Аптека №2, ул. Дворянская, 10, (центр Резника), 788-09-06

Аптечный пункт №1, ул. Жуковского, 30 (Медицинский центр КП), 722-51-33

Аптечный пункт №2, ул. Космонавтов, 11/13, (ПБ №7), 709-95-69

Аптечный пункт №4, пр-т. Добровольского, 67, (ДМП №2), 706-43-56

Аптечный пункт №5, ул. Паустовского, 21 (ЖК №14), 770-93-17

Аптечный пункт №6, ул. Левитана, 62, (ЦПМСД №4), 788-28-97

Аптечный пункт №7, ул. Краснослободская, 36, 783-13-10

Аптечный пункт №9, ул. Торговая, 29/31, (ЦПМСД №14), 788-97-98

Аптечный пункт 10, пер. Обсерваторный, 8, (ЦПМСД №2), 788-92-15

Аптечный пункт №11, ул. Болгарская, 38, (МП №1), 793-90-92

Аптечный пункт №12, ул. 43 Линия, 17 (ЦПМСД №18 амбулатория), 771-04-43

Аптечный пункт №13, ул. Ак. Картавого, 2, (ЦПМСД №10), 788-17-75

Аптечный пункт 15, ул. Ак. Филатова, седьмой, (ДМП №6), 796-95-10

Аптечный пункт №16, ул. Академическая, 14 (ЖК №5), 702-72-05

Аптечный пункт №17, ул. Ат. Чепиги, 54, (ЦПМСД №7), 788-10-04

Аптечный пункт №18, ул. Давида Ойстраха, 7, (ЦПМСД №28), 771-14-13

Также в мэрии отметили, что в этих аптеках в наличии есть все необходимые медикаменты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, метро Киева согласно решению Кабинета министров Украины остановило работу с 17 марта, а наземный транспорт изменил правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

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