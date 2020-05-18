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18 мая • обновлено в 22:26
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Есть угроза повторного обрушения дома в Одессе: спасатели перестали разбирать завалы

1.1т
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Спасатели приостановили работы по разбору завалов дома в Одессе из-за угрозы повторного обрушения.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Работы по разбору завалов приостановлены из-за угрозы повторного обрушения

Работы по разбору завалов приостановлены из-за угрозы повторного обрушения

ГСЧС

Рекомендации приостановить работы поступили от института архитектуры и строительства.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Торговой частично обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате инцидента разрушены три квартиры. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В полиции считают, что причиной обрушения могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Одесса
Тег
ГосЧС
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