Еще одна авиакомпания приняла жесткое решение по рейсам в Одессу

Турецкая авиакомпания Atlas Global временно приостановила выполнение рейсов из Стамбула в Одессу и по ряду других направлений.

Рейсы в Одессу приостановлены с 26 ноября минимум до 21 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба турецкого авиаперевозчика.

"В связи с решением, принятым нашей авиакомпанией, мы вступили в процесс реструктуризации, чтобы предложить вам лучшие условия перелетов. С 26 ноября 2019 года наша деятельность была временно приостановлена до 21 декабря 2019 года. До 15 декабря 2019 года будут приняты необходимые решения в отношении билетов, купленных нашими пассажирами, которые не смогут летать в этот период", — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания Atlas Global приостановила рейсы в Одессу worldairlinenews.com

Между тем, в настоящее время закрыта продажа билетов авиакомпании и на рейсы после 21 декабря.

Дальнейшая судьба рейсов авиакомпании будет объявлена 16 декабря 2019 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после ЧП в Одесском аэропорту компания Turkish Airlines пошла на радикальные меры. Авиаперевозчик приостановил полеты в Одессу на время внутреннего расследования аварии в одесском аэропорту, когда у самолета Boeing 737 при посадке отломилось шасси.

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