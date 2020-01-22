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22 января • обновлено в 10:24
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Элитный Porsche попал в смертельное ДТП в центре Одессы. Фото и видео

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В Одессе на пересечении улиц Троицкой и Екатерининской поздно вечером 21 января произошло смертельное ДТП.

Porsche Cayenne врезался в ВАЗ-2115, который по предварительным данным хотел проскочить на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Наблюдатель (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В результате удара водитель ВАЗа погиб на месте, а четверых пассажиров этого авто с травмами доставили в больницы.

Тело погибшего оказалось заблокировано в помятой от сильного удара машине и спасателям пришлось вырезать его с помощью специнструментов. Окончательную причину и виновника смертельного ДТП установит следствие.

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

nabludatel.od.ua

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

nabludatel.od.ua

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

nabludatel.od.ua

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

Porsche и ВАЗ устроили смертельное ДТП в центре Одессы

nabludatel.od.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в районе села Новоселовка 13 января произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. В результате погиб врач неотложки.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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