Извращенец, напавший на улице на одесситку, попал на видео

В Одессе на девушку напал навязчивый эксгибиционист. Жертва мужчины без комплексов отделалась легким шоком, а вот самому аморалу досталось от прохожих.

Пикантное ЧП приключилось с молодой женщиной в самом центре Одессы в четверг вечером, сообщил Telegram-канал XYDESSA (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На оживленной в такое время суток улице Екатерининской в районе магазина “Обжора” перед симпатичной прохожей из темноты возник мужчина, который, спустил штаны и стал демонстрировать ей свои половые органы.

Назойливого незнакомца “обезвредили” проходившие мимо молодые люди, один из которых "по-гусарски" напомнил извращенцу о хороших манерах, отправив его в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал и закричал о заложенной в терминале бомбе. Из аэропорта пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

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