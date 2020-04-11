Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Одесской области

Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоэтажки в Измаиле.

Малышка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Одесской области.

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки Мир24

Сотрудники территориального отдела полиции, работавшие на месте происшествия, установили, что трагедия произошла, когда девочка играла в комнате со старшими братом и сестрой.

Девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.

В больницу ребенка привезли родные.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мать вытолкнула ребенка из окна 5 этажа и выпрыгнула сама.

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