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11 апреля • обновлено в 10:04
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Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Одесской области

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Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоэтажки в Измаиле.

Малышка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Одесской области.

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки

Мир24

Сотрудники территориального отдела полиции, работавшие на месте происшествия, установили, что трагедия произошла, когда девочка играла в комнате со старшими братом и сестрой.

Девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.

В больницу ребенка привезли родные.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мать вытолкнула ребенка из окна 5 этажа и выпрыгнула сама.

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Украина Одесса
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новости Одессы
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