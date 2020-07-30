ДТП с полицейскими в Одессе: появилось видео удара

Опубликован момент столкновения авто патрульной полиции и микроавтобуса в Одессе.

На показанном в сети видео видно, что микроавтобус Renault начал движение на перекрестке и в этот момент в него на скорости влетела машина копов.

Удар был настолько сильным, что микроавтобус развернуло и из него на дорогу выпали пластиковые бутыли с водой. Патрульное авто врезалось в столб и остановилось.

Отметим, что предварительно установлено, что в ДТП пострадали несколько человек. Мужчину, который находился в полицейской Toyota Prius, увезли в больницу. Девушка-полицейская получила черепно-мозговую травму, у нее сломаны ребра и травма позвоночника. У водителя микроавтобуса тоже сломаны ребра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля утром на трассе Одесса – Рени произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок.