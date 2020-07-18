Погиб в ДТП вслед за братом: появились детали трагедии на Одесщине

В одного из погибших при масштабном ДТП 18 июля в Одесской области ранее в аварии разбился старший брат.

Это произошло в декабре прошлого года в Измаиле, сообщило издание "Думская".

Речь идет о Николае Желеску, брате погибшего 23-летнего пассажира "ВАЗ". Последний возвращался с отдыха вместе с друзьями. Все четверо парней, находившихся в авто, умерли на месте ДТП на трассе Одесса – Рени между селами Утконосовка и Сафьяны.

Фото с места ДТП на трассе Одесса – Рени. Думская

Брат погибшего, двигаясь по круговой дороге на автомобиле Toyota, не справился с управлением и врезался в электроопору. Через неделю после аварии вследствие полученных телесных повреждений он скончался в больнице в возрасте 24 лет.

Николай Желеску. priboi.news

Напомним, автомобиль "ВАЗ" вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi Outlander, на котором ехали пятеро членов семьи из Измаила.

63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье Mitsubishi, погибли на месте.

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Фото с места ДТП на трассе Одесса – Рени. Думская

Фото с места ДТП на трассе Одесса – Рени. Думская

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