Погиб в ДТП вслед за братом: появились детали трагедии на Одесщине
ДТП с шестью погибшими в Одесской области. Думская
В одного из погибших при масштабном ДТП 18 июля в Одесской области ранее в аварии разбился старший брат.
Это произошло в декабре прошлого года в Измаиле, сообщило издание "Думская".
Речь идет о Николае Желеску, брате погибшего 23-летнего пассажира "ВАЗ". Последний возвращался с отдыха вместе с друзьями. Все четверо парней, находившихся в авто, умерли на месте ДТП на трассе Одесса – Рени между селами Утконосовка и Сафьяны.
Фото с места ДТП на трассе Одесса – Рени. Думская
Брат погибшего, двигаясь по круговой дороге на автомобиле Toyota, не справился с управлением и врезался в электроопору. Через неделю после аварии вследствие полученных телесных повреждений он скончался в больнице в возрасте 24 лет.
Николай Желеску. priboi.news
Напомним, автомобиль "ВАЗ" вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi Outlander, на котором ехали пятеро членов семьи из Измаила.
63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье Mitsubishi, погибли на месте.
Осторожно! Фото 18+!
Фото с места ДТП на трассе Одесса – Рени. Думская
Фото с места ДТП на трассе Одесса – Рени. Думская
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля утром на трассе Одесса – Рени произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами.
В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок.
В сети опубликовали видео с места происшествия.
Известно, что в автомобиле "ВАЗ" разбились четверо бывших одноклассников, они возвращались с отдыха.
В этот же день на трассе Одесса – Рени (у села Маяки Беляевского района) случилась вторая авария. Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.