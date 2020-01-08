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8 января • обновлено в 16:32
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"Довели окончательно": в Одессе поймали мужчину, устроившего взрыв в общежитии. Видео

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В Одессе задержали мужчину, который подорвал трех соседей по общежитию. Происшествие случилось 7 января.

38-летний одессит, который уже сидел за убийство, рассказал, что обиделся на соседей из-за постоянных бытовых конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По словам задержанного, гранату он купил в Интернете несколько лет назад. Он решил напугать троих обидчиков, которые находились на общей кухне.

По счастливой случайности все остались живы. В результате взрыва было разбито окно, помещение повреждено осколками.

Открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области взял в заложники сестру и трех племянников, угрожая им топором. Неадеквата задержали бойцы полицейского спецназа.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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