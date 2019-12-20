Детский хоккейный матч закончился массовой дракой в Одессе: видео побоища попало в сеть

Хоккейный матч между командами "Морские волки" (Одесса) и "Кривбасс" (Кривой Рог), в которых играют дети 2008 года рождения, закончился массовой дракой.

В матче, прошедшем в Одессе 19 декабря, хозяева проиграли гостям из Кривого Рога со счетом 5:10. После этого дети устроили потасовку, в которую вмешался тренер криворожской команды Сергей Брага. Видео инцидента разместил в Facebook очевидец Сергей Суворов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Тренер криворожской команды не стал разнимать ребят, а наоборот, принял активное участие в драке на стороне своих подопечных.

Массовая драка на детском хоккейном матче в Одессе Facebook Сергея Суворова

От Браги досталось нескольким хоккеистам "Морских волков". Больше всех пострадал юный голкипер одесситов Илья Бобров. На видео хорошо видно, как тренер бросает 11-летнего хоккеиста на лед. В данное время юный спортсмен прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение.

Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу, но никакой реакции в настоящий момент на нее не последовало.

Кроме того, представители одесской команды написали заявление в полицию.

Массовая драка на детском хоккейном матче в Одессе Facebook Сергея Суворова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое школьников в Одесской области пытали маленького мальчика, снимая это на видео.

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