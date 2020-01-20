Дети под ударом: на Одесщине нашли опасное сливочное масло. Названа марка

В Одесской области производитель сливочного масла "травит" некачественной продукцией потребителей, среди которых ученики общеобразовательных школ двух районов.

Результаты масштабного исследования сливочного масла в Украине опубликовала на своем официальном сайте Госпродпотребслужба. Как выяснилось, один из производителей Одесской области готовит фальсификат (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ходе проверки специалисты отобрали по три пачки каждого из 77 видов сливочного масла. Две упаковки каждого отправили в две разные лаборатории, а еще одну оставили в качестве контрольной. 16 из 77 видов сливочного масла оказались фальсификатом.

Среди изготовителей “химического” масла – ООО "Титан" (ТМ "Килия"), производящий свой "продукт" в городе Килие Одесской области. В продукте, по данным первой лаборатории, 77,32% неживотных жиров, а по данным второй, – 92%. Это при том, что сливочное масло должно состоять преимущественно из молочного, животного жира.

В масле того же производителя, но изготовленного по заказу сети супермаркетов "Таврия-В", содержание неживотных жиров составило 14%.

На Одесщине нашли опасное сливочное масло Пресс-служба Госпродпотребслужбы (скрин)

Из открытых источников известно, чтио ООО "Титан" поставляет свою "продукцию" в школы Килийского и Измаильского районов Одесской области. В декабре 2019 года компания заключила договор с отделом образования Килийской РГА на поставку как раз сливочного масла.

ООО "Титан" заключило договоры на поставку масла в школы Одесской области pushkinska.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в Одесской области задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы. Задымление мешков с серой произошло в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь вагона во время движения поезда.

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