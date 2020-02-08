"Дело на миллион": в Одессе мошенник обчистил банк

Житель Одесской области присвоил себе средства одного из украинских банков. Он украл более миллиона гривен.

Мошенника вычислили и задержали. Суд поместил его под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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37-летний житель Одесской области зарегистрировал фирму по продаже товаров по всему миру и для перечисления денег открыл счет в одном из банков Одессы. В марте прошлого года на этот счет были перечислены средства от предприятия, якобы, за оплату товаров. Убедившись, что деньги перечислены, подозреваемый через интернет оформил "возврат" товара.

Пока сотрудники банка пытались отменить транзакцию, мошенник с помощью банкоматов успел снять со счета все деньги.

Изучив материалы дела, суд отправил подозреваемого в СИЗО под залог в размере 1 миллион 200 тысяч гривен.

В Одессе мошенник обчистил банк (иллюстрация) odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в здании "новой мэрии" на улиц Косовской сотрудник муниципалитета нашел пакет, в котором, находились почти 30 тысяч гривен.

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