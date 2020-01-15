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15 января • обновлено в 14:14
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"Чуть не чокнулись": на Одесщине вспыхнул пожар в школе. Фото

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В Одесской области вспыхнул пожар в общеобразовательной школе. Возгорание произошло в школе №4 города Килия утром 15 января. Администрация учебного заведения оперативно организовала эвакуацию учащихся, никто не пострадал.

Пожар возник в помещении школьной электрощитовой, которая расположена в примыкающей к школе пристройке, написал на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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“Около 11.00 имело место возгорания в электрощитовой школы #4 г. Килия. Площадь пожара 2-4 кв. метра. Помещение электрощитовой находиться не в самой школе а в пристройке примыкающей к школе. Возгорание локализовано. Пострадавших нет”, – написал Бойченко. .

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

Facebook Павла Бойченко

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

Facebook Павла Бойченко

По его словам, в настоящий момент учебный процесс в школе приостановлен до выяснения причин случившегося и устранения всех последствий. Также глава объединенной громады обещает провести служебное расследование.

В свою очередь, родители учеников очень испугались, узнав о пожаре в школе.

“Мы чуть не чокнулись...Пока не прибыли на место...Очень страшно...Слава Богу что так”, – написала в комментариях к посту Бойченко пользователь Елена Руссу.

Ей вторит Наталья Голубова, подтверждая, что родители испугались едва ли не больше детей.

“Дети перепуганные. И мы родители тоже. Теперь как можно спокойно отправлять ребенка в школу”, – написала Наталья Голубова

Есть под постом главы ОТГ и конструктивные комментарии.

“Ещё раз убеждаюсь в том,что нужно регулярно проводить с детьми ложную эвакуацию,чтоб не дай Бог,в случае чего, у детей было все отработано”, – написала пользователь Лилия Волкова.

"Надо усилить контроль за противопожарной безопасностью. Большая просьба провести внеплановые проверки всех дошкольных,школьных учреждений, а также больниц", – предложила пользователь Вера.

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

od.dsns.gov.ua

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

od.dsns.gov.ua

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

od.dsns.gov.ua

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

На Одесщине вспыхнул пожар в школе

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в городе Черноморск 15 января случился пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. Спасатели потушили пламя за полчаса. На пепелище было обнаружено тело хозяина квартиры.

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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