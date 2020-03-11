Что ждет Одессу во время карантина из-за коронавируса. Документ

По всей Украине из-за коронавируса ввели карантин. Такое решение было принято 11 марта на закрытом заседании Кабмина.

Об этом этом сообщили на официальном сайте правительства (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Карантин, который будет действовать до 3 апреля, предусматривает закрытие всех учебных заведений, запрет массовых собраний с участием более 200 человек. Это касается и культурных, и спортивных мероприятий (правда, в Кабмине оговорились, что они могут проходить без зрителей).

Также будет прекращено авиасообщение с некоторыми странами. Закроют и большинство контрольно-пропускных пунктов на границе. Их останется 49 из 219 - такую информацию в Facebook добавила народный депутат Виктория Сюмар.

В то же время на Одесщине предпринимаются беспрецедентные меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса в мире.

Об этом сообщили во время заседания специальной комиссии при ОГА, которая была создана для недопущения распространения болезни в регионе.

В нее, кроме чиновников, вошли представители ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы, СБУ и Лабораторного центра минздрава.

На данный момент сформированы три бригады быстрого реагирования, определены подразделения для оказания круглосуточной медицинской помощи, разработана схема перепрофилирования медучреждении в случае массового поступления больных, сформированы резервные бригады врачей.

Главной госпитальной базой определена инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест готовы для лечения пациентов.

"Тяжелых" больных, нуждающихся в реанимации, будут госпитализировать в дополнительные базы, которых в Одессе 6, а в районах области – 11", – сказал руководитель Одесской ОГА Максим Куцый.

Подробная информация о карантине в Одессе и области станет известна после 17.30. На это время в ОГА назначено очередное заседание комиссии по противодействию коронавирусу.

В Украине ввели карантин из-за коронавируса kmu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире. В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

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