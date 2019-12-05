Что происходит со сгоревшим в Одессе колледжем утром 5 декабря: фото

Спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшем здании на улице Троицкой в Одессе, в котором располагается колледж экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, а также Институт морской биологии НАН Украины и другие учреждения.
Сотрудники ГСЧС работали всю ночь, однако по состоянию на 10:30 деревянные конструкции внутри продолжают тлеть. Оперативники,следственная группа, и кинологи для поиска пропавших людей пока не смогли зайти в помещение, поскольку оно небезопасно, пишет издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Возле места ЧП находятся родственники пропавших без вести. Одна из девушек рассказала, что ждет своего брата-студента. По ее словам, он еще в 10 утра 4 декабря звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.
Также напротив сгоревшего дома работали инженеры, которые измеряли уровень здания, чтобы предсказать возможное обрушение.
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Девушка показывает фото своего пропавшего брата
Думская
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Последствия пожара в одесском колледже
Думская
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате ЧП погибла одна студентка, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.
В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Жертвой страшного пожара оказалась 17-летняя студентка, которую уже опознали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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