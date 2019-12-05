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5 декабря • обновлено в 11:41
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/ Происшествия

Что происходит со сгоревшим в Одессе колледжем утром 5 декабря: фото

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Спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшем здании на улице Троицкой в Одессе, в котором располагается колледж экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, а также Институт морской биологии НАН Украины и другие учреждения.

Сотрудники ГСЧС работали всю ночь, однако по состоянию на 10:30 деревянные конструкции внутри продолжают тлеть. Оперативники,следственная группа, и кинологи для поиска пропавших людей пока не смогли зайти в помещение, поскольку оно небезопасно, пишет издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

Возле места ЧП находятся родственники пропавших без вести. Одна из девушек рассказала, что ждет своего брата-студента. По ее словам, он еще в 10 утра 4 декабря звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

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Также напротив сгоревшего дома работали инженеры, которые измеряли уровень здания, чтобы предсказать возможное обрушение.

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

Девушка показывает фото своего пропавшего брата

Девушка показывает фото своего пропавшего брата

Думская

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

Последствия пожара в одесском колледже

Последствия пожара в одесском колледже

Думская

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Автор
Андрей Шорохов
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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Хо Хол
Хо Хол
Надо походить по комнатам, поснимать подгоревший бекон))
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