В Одессе из-за пандемии коронавируса неофициально закрыли самый большой рынок в восточной Европе – "7 км".

В пресс-службе организации сообщили, что выполняют рекомендацию кабмина, но не могут запретить предпринимателям работать – таких прямых распоряжений не поступало.

В пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что в городе по состоянию на 05.00 18 марта нет официальных случаев заражения коронавирусом. Тем временем, в одесской инфекционной больнице находятся 17 человек с признаками респираторной инфекции, которая может свидетельствовать о коронавирусе.

Общественный транспорт, в частности, маршрутки в городе работают в обычном режиме. Наши корреспонденты сообщают, что люди сознательно отнеслись к карантинным мерам и в салонах немноголюдно.

В мэрии сейчас проходит сессия городского совета – там обсуждают дальнейшие карантинные меры в Одессе.

Что известно о коронавирусе в Одессе Ольга Баклаженко/Facebook

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Что известно о коронавирусе в Одессе odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, реанимационные отделения больниц Киева начали заполняться пациентами с пневмонией, но на коронавирус COVID-2019 их якобы никто не тестировал. Такое заявление сделала столичный врач-онколог Татьяна Рослякова на своей странице в Facebook.

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