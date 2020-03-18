В Одессе из-за пандемии коронавируса неофициально закрыли самый большой рынок в восточной Европе – "7 км".
В пресс-службе организации сообщили, что выполняют рекомендацию кабмина, но не могут запретить предпринимателям работать – таких прямых распоряжений не поступало.
В пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что в городе по состоянию на 05.00 18 марта нет официальных случаев заражения коронавирусом. Тем временем, в одесской инфекционной больнице находятся 17 человек с признаками респираторной инфекции, которая может свидетельствовать о коронавирусе.
Общественный транспорт, в частности, маршрутки в городе работают в обычном режиме. Наши корреспонденты сообщают, что люди сознательно отнеслись к карантинным мерам и в салонах немноголюдно.
В мэрии сейчас проходит сессия городского совета – там обсуждают дальнейшие карантинные меры в Одессе.
Что известно о коронавирусе в Одессе
Ольга Баклаженко/Facebook
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Что известно о коронавирусе в Одессе
odessa.online
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, реанимационные отделения больниц Киева начали заполняться пациентами с пневмонией, но на коронавирус COVID-2019 их якобы никто не тестировал. Такое заявление сделала столичный врач-онколог Татьяна Рослякова на своей странице в Facebook.
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