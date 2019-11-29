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30 ноября • обновлено в 00:51
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ЧП в аэропорту "Одесса": турецкая авиакомпания возобновляет полеты

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С 30 ноября авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Одессу, которые были приостановлены на время расследования обстоятельств аварийной посадки в аэропорту "Одесса" турецкого Boeing 737.

Рейсы Одесса-Стамбул и Стамбул-Одесса вновь появились на онлайн-табло аэропорта "Одесса" в списке запланированных, - сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

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Turkish Airlines возвращается в Одессу

Turkish Airlines возвращается в Одессу

dumskaya.net

Первый после почти недельного перерыва самолет из Стамбула приземлится в Одессе в 9:00 часов 30 ноября. А через 55 минут после этого запланирован вылет рейса Одесса-Стамбул.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты в Одессу на время внутреннего расследования аварии в одесском аэропорту, когда у самолета Boeing 737 при посадке отломилось шасси.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы авария
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