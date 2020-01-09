Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме: опубликованы фото

В Одессе при получении взятки задержали главного специалиста управления коммунальной собственности. Женщина требовала у предпринимателей деньги за продление договоров аренды помещений.

Об этом сообщили в управлении стратегических расследований в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным ведомства, вымогательство носило системный характер. А чиновница попалась при получении последнего транша взятки в размере 5 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме Управление стратегических расследований

Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме Управление стратегических расследований

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе бывшего чиновника Малиновской райадминистрации, который при получении взятки избил сотрудницу милиции, не могли осудить 10 лет. В итоге ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности дела.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!