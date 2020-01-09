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9 января • обновлено в 13:15
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Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме: опубликованы фото

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В Одессе при получении взятки задержали главного специалиста управления коммунальной собственности. Женщина требовала у предпринимателей деньги за продление договоров аренды помещений.

Об этом сообщили в управлении стратегических расследований в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По данным ведомства, вымогательство носило системный характер. А чиновница попалась при получении последнего транша взятки в размере 5 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме

Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме

Управление стратегических расследований

Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме

Чиновники горсовета Одессы попались на коррупционной схеме

Управление стратегических расследований

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе бывшего чиновника Малиновской райадминистрации, который при получении взятки избил сотрудницу милиции, не могли осудить 10 лет. В итоге ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности дела.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы взятка
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