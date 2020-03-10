Российская певица Юлия Чичерина, которой запрещен въезд в Украину из-за поддержки боевиков так называемых "ДНР/ЛНР", заявила, что побывала в Одессе.

Об этом исполнительница сообщила на своих страницах в Facebook и Instagram.

Чичерина опубликовала селфи на фоне ночного моря (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Одесса-мама встречает плюсовой погодой, свежим морским бризом и важными встречами. Проводим рекогносцировку к акциям, посвященным 2-ому мая. P. S. До Одессы по морю грузинские контрабандисты, как оказалось, берут гораздо дешевлеЮ, чем украинские пограничники – поэтому в целях экономии, решили добираться до района Черноморки-Совиньона на их баркасах. Немного, конечно, укачало, но в целом терпимо. Обратно, обещали, будет полегче. (Оставшиеся от спецоперации средства вложим в одесское сопротивление, времена грядут неспокойные), – написала российская певица в своем посте.

Официальной реакции СБУ и пограничников на эту информацию пока нет.

Чичерина заявила, что нелегально прибыла в Одессу с контрабандистами Юлия Чичерина/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, поделилась фото из аэропорта "Борисполь". СБУ и Госпогранслужба назвали снимок "провокацией".

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