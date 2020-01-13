Главная Новости
13 января • обновлено в 16:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Была бы беда: Одесскую область спасли от серьезного экологического ЧП

Читать материал на украинском

В Одесской области утром 13 января задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы.

Задымление мешков с серой произошло в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь вагона во время движения поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы

ГСЧС в Одесской области

В 9:45 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в райцентре Подольск на одноименной железнодорожной станции идет дым из вагона грузового поезда.

Новости
Забросали камнями: с поездом Киев-Одесса произошло жесткое ЧП

После прибытия на место вызова спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой.

Вагон был экстренно отбуксирован на тупиковую ветку в 500 метрах от станции.

"Специалисты ГСЧС в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн", – сообщили в пресс-службе.

Около 11:00 задымление удалось ликвидировать. По состоянию на 14:00 показатели состава воздуха и радиационного фона в Подольске находятся в норме.

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы

ГСЧС в Одесской области

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы

ГСЧС в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошло жесткое ДТП: поезд столкнулся с грузовиком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Одесса
Теги
Укрзалізниця поезд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги