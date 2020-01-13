Была бы беда: Одесскую область спасли от серьезного экологического ЧП

В Одесской области утром 13 января задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы.

Задымление мешков с серой произошло в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь вагона во время движения поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы ГСЧС в Одесской области

В 9:45 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в райцентре Подольск на одноименной железнодорожной станции идет дым из вагона грузового поезда.

После прибытия на место вызова спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой.

Вагон был экстренно отбуксирован на тупиковую ветку в 500 метрах от станции.

"Специалисты ГСЧС в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн", – сообщили в пресс-службе.

Около 11:00 задымление удалось ликвидировать. По состоянию на 14:00 показатели состава воздуха и радиационного фона в Подольске находятся в норме.

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы ГСЧС в Одесской области

На Одесщине задымился вагон с 50 тоннами серы ГСЧС в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошло жесткое ДТП: поезд столкнулся с грузовиком.

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