Главная Новости
11 февраля • обновлено в 10:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Бутылкой по голове: на Одесщине подросток устроил дерзкое ограбление

851
Читать материал на украинском

В Белгороде-Днестровском Одесской области полиция задержала 18-летнего тинейджера, который напал на кассиршу местного вокзала.

Парень ударил женщину бутылкой по голове, когда она выходила из помещения. Грабитель забрал из кассы 2 тыс. грн и убежал. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Новости
В Одессе средь бела дня ограбили главного прокурора области. Фото

Преступника разыскали на следующий день и задержали у него дома. Описание злоумышленника предоставили свидетели нападения.

Парень во всем сознался и рассказал, что украденные деньги уже потратил. Открыто уголовное производство. Юному грабителю грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Бутылкой по голове: на Одесщине подросток устроил дерзкое ограбление

Бутылкой по голове: на Одесщине подросток устроил дерзкое ограбление

dnepr.info

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе всего за одни сутки дважды ограбили музей "Пороховая башня" в парке Шевченко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги