Бутылкой по голове: на Одесщине подросток устроил дерзкое ограбление

В Белгороде-Днестровском Одесской области полиция задержала 18-летнего тинейджера, который напал на кассиршу местного вокзала.

Парень ударил женщину бутылкой по голове, когда она выходила из помещения. Грабитель забрал из кассы 2 тыс. грн и убежал. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Преступника разыскали на следующий день и задержали у него дома. Описание злоумышленника предоставили свидетели нападения.

Парень во всем сознался и рассказал, что украденные деньги уже потратил. Открыто уголовное производство. Юному грабителю грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

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