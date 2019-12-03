Будет хуже: появился печальный прогноз по танкеру, разбившемуся у Одессы

При подъеме танкера "Делфи", который потерпел крушение у берегов Одессы 22 ноября, оставшиеся на судне нефтепродукты могут вылиться в море. Сколько их, никому неизвестно.

Сейчас экологи не фиксируют превышения допустимых норм содержания нефти в морской воде – судно ограждено сорбирующими бонами, но ситуация может измениться. Об этом рассказали на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета, – передает издание Odessa.online.

Кроме того, стало известно, что нашелся владелец танкера. Он пообещал убрать его с городского пляжа "Дельфин" через две недели.

Появился печальный прогноз по танкеру, разбившемуся у Одессы

Появился печальный прогноз по танкеру, разбившемуся у Одессы

Появился печальный прогноз по танкеру, разбившемуся у Одессы

Появился печальный прогноз по танкеру, разбившемуся у Одессы

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сразу после аварии танкера "Делфи" у берегов Одессы содержание нефтепродуктов в Черном море превысило норму в 157 раз.

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