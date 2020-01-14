Бросался на людей: в Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями". Фото

В Одессе поймали мужчину, который бросался на прохожих и угрожал убить себя ножницами. Неадеквата задержали на улице Академика Королева.

Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и просил отпустить его, так как он "охотник за приведениями", сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Задержав неадеквата, патрульные убедились в том, что, прежде всего, ему нужно оказать медицинскую помощь. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали "охотника за привидениями".

В Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями" Facebook патрульной полиции Одесской области

В Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями" Одесса INFO

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Одессы сотрудники "Муниципальной стражи" задержали неадекватного человека с топором, который бегал неподалеку от здания одесской мэрии и Оперного театра.

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