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14 января • обновлено в 15:23
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Бросался на людей: в Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями". Фото

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В Одессе поймали мужчину, который бросался на прохожих и угрожал убить себя ножницами. Неадеквата задержали на улице Академика Королева.

Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и просил отпустить его, так как он "охотник за приведениями", сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Задержав неадеквата, патрульные убедились в том, что, прежде всего, ему нужно оказать медицинскую помощь. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали "охотника за привидениями".

В Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями"

В Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями"

Facebook патрульной полиции Одесской области

В Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями"

В Одессе поймали неадекватного "охотника за приведениями"

Одесса INFO

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Одессы сотрудники "Муниципальной стражи" задержали неадекватного человека с топором, который бегал неподалеку от здания одесской мэрии и Оперного театра.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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