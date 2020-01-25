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25 января • обновлено в 12:57
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Без шансов: одесситка покончила с собой, выпрыгнув из окна

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В Одессе женщина свела счеты с жизнью, выпрыгнув из окна своей квартиры в высотном доме. Она жила на 14 этаже.

Трагедия произошла ночью 25 января в одном из дворов на улице Каманина, пишет Odessa.online со ссылкой на собственные источники в полиции.

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По предварительной информации, это был суицид. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Одесситка покончила с собой, выпрыгнув из окна (иллюстрация)

Одесситка покончила с собой, выпрыгнув из окна (иллюстрация)

mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Академика Глушко 47-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна арендованной квартиры на 7 этаже.

Тело погибшего обнаружили прохожие. Вследствие удара об асфальт у мужчины раскололась голова.

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Место
Украина Одесса
Теги
самоубийство новости Одессы
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