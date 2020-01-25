Без шансов: одесситка покончила с собой, выпрыгнув из окна

В Одессе женщина свела счеты с жизнью, выпрыгнув из окна своей квартиры в высотном доме. Она жила на 14 этаже.
Трагедия произошла ночью 25 января в одном из дворов на улице Каманина, пишет Odessa.online со ссылкой на собственные источники в полиции.
По предварительной информации, это был суицид. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Одесситка покончила с собой, выпрыгнув из окна (иллюстрация)
mk.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Академика Глушко 47-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна арендованной квартиры на 7 этаже.
Тело погибшего обнаружили прохожие. Вследствие удара об асфальт у мужчины раскололась голова.
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